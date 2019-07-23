مفوضية الانتخابات ترحب باقرار التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات

2019/07/23 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحب مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات باقرار التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم 12 لسنة 2018 .

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