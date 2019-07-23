2019/07/23 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس صرح رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” أمس الاثنين، أن الاستخبارات الباكستانية قدمت لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) المعلومات التي سمحت لها بالعثور على مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، وقتله.وقال عمران خان الذي يقوم بزيارة للولايات المتحدة إن “إدارة الاستخبارات (الباكستانية) هي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص معلومات جديدة حول الكشف عن كيفية اصطياد بن لادن وكالة خطوة برس.

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