2019/07/23 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس قال قائد القوات البحرية الإيرانية حسين خانزادي اليوم الثلاثاء، إن إيران تمتلك طائرات مسيرة عابرة للقارات، مشيرا إلى أن استخدامها مدرج على جدول أعمال الجيش الإيراني.وأضاف خانزادي أن طهران ترصد كل البوارج، وبخاصة الأمريكية، من نقطة انطلاقها حتى دخولها المنطقة، فيما تعجز واشنطن عن رصد جميع القوات الإيرانية في مياه

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قائد البحرية الإيرانية: نمتلك طائرات مسيرة عابرة للقارات وكالة خطوة برس.

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