2019/07/23 | 11:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تراجع رئيس لجنة المنتخبات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، فالح موسى، عن قرار الاستقالة الذي لوح به خلال الاسبوع الماضي.وقال مراسل / المعلومة/ إن رئيس لجنة المنتخبات في الاتحاد، فالح موسى، يمارس عمله بشكل طبيعي وحرص على التواجد في مقر الاتحاد.وأضاف أن موسى كان قد لوح بالاستقالة في حال لم يتم فتح […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موسى يتراجع عن قرار الاستقالة من اتحاد الكرة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موسى يتراجع عن قرار الاستقالة من اتحاد الكرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).