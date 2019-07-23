أسعار الذهب تتراجع بفعل صعود الدولار وجني أرباح

2019/07/23 | 11:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زلت أسعار الذهب في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار وباع بعض المستثمرين المعدن الأصفر لجني الأرباح قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع

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