كوريا الجنوبية تسعى لمواجهة القيود اليابانية بالابتكار

2019/07/23 | 11:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينما شهدت صادرات كوريا الجنوبية تراجعا خلال العشرين يوما الأولى من يوليو (تموز) الجاري بسبب انخفاض صادرات أشباه الموصلات، قال الرئيس الكوري

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