رقاقة إلكترونية تخزن البيانات بنفس طريقة العقل البشري

2019/07/23 | 11:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..طور فريق من الباحثين من جامعة “آر.إم.أي.تي” الأسترالية رقاقة إلكترونية يمكنها تقليد العقل البشري في استخدام الضوء لخلق الذكريات وتعديلها.وذكر الباحثون، ان ” فكرة الرقاقة استوحت من علوم البصريات الوراثية من أجل تطوير جهاز قادر على تقليد طريقة العقل البشري في تخزين البيانات وإلغائها.وتسمح علوم البصريات الوراثية للعلماء بفهم […]

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