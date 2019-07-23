عبد المهدي: التحقيق لم يثبت ادانة قائد عمليات الانبار بالتخابر لجهات اجنبية.. والحشد الشعبي واقع لا يمكن اهماله

2019/07/23 | 11:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

أكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي أنهالتحقيق قد اجري بشأن مسألة الفيديو الذي نشر بخصوص تخابر قائد عمليات الانبار مع جهات اجنبية والتحقيق لم يثبت هذه المسألة.

وقال عبد المهدي في حديث صحفي: لايوجد دمج للحشد الشعبي بالقوات المسلحة بل هو صنف من صنوف القوات المسلحة العراقية.

وبين ...

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