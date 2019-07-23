2019/07/23 | 11:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماذا قال "الاعلام الايراني" عن زيارة عبد المهدي .. وما هي الرسائل "العاجلة" ..؟!) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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