2019/07/23 | 11:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فككت مفرزة من مكافحة المتفجرات في اللواء ١٤ بالحشد الشعبي، الثلاثاء، ست عبوات مزروعة حديثا لاعاقة تقدم القوات خلال عمليات تطهير مناطق شمالي بغداد ضمن ارادة النصر الثانية.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان، مفرزة مكافحة المتفجرات في اللواء ١٤ بالحشد الشعبي فككت، اليوم، ست عبوات مزروعة حديثا لاعاقة تقدم القوات خلال

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مكافحة المتفجرات في اللواء ١٤ بالحشد تفكك ست عبوات شمالي بغداد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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