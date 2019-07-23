ضمن عمليات ارادة النصر.. تفجير عبوتين ناسفتين وضبط اعتدة مختلفة في قضاء الطارمية شمال بغداد

2019/07/23 | 11:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت القوات الامنية من تفجير عبوتين ناسفتين وضبط اعتدة مختلفة في قضاء الطارمية شمال بغداد.وذكر بيان لقيادة عمليات بغداد : ان القوات الأمنية وضمن عمليات (إرادة النصر) تمكنت من ضبط وتفجير عبوتين ناسفتين، وضبط اعتدة مختلفة، في منطقة الدوانم جنوب قضاء الطارمية شمال بغداد

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