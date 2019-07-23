احد المتهمين بالكسب باسم التيار الصدري معلقا …حصة اللجنة الاقتصادية ٨٠٠مليون دينار من عقار الأربع شوارع وبعلم المكتب الخاص

2019/07/23 | 11:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بسم الله الرحمن الرحيم ((قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين)) صدق الله العلي العظيم اني السيد باقر المرياني..اود ان أنوه لما يلي ..بعد ادراج اسمي من قبل لجنة جمع المعلومات وتقصي الحقائق بتهمة الاستيلاء علئ الأراضي ومعارض السيارات ..وهنا صار لزاماً عليه بان اوضح بعض الحقائق أمام الله عزوجل وامام أنظار سماحة […]

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