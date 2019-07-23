2019/07/23 | 11:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..دعا مجلس محافظة ديالى، الثلاثاء، الى احياء ما اسماها الواحة البرتقالية شمال شرق المحافظة، مؤكدة أن احياء تلك الواحة سيسهم في توفير الاف فرص العمل.وقال عضو مجلس ديالى احمد الربيعي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” بساتين الحمضيات في حوض الوقف الممتدة بين ناحيتي ابي صيدا والعبارة (25كم شمال شرق بعقوبة) والذي تبلغ مساحته […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس ديالى: إعادة الواحة البرتقالية سيسهم بتوفير الاف فرص العمل) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس ديالى: إعادة الواحة البرتقالية سيسهم بتوفير الاف فرص العمل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).