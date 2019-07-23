مفوضية الانتخابات ترحب بأقرار التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات

2019/07/23 | 11:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز / بغداد … رحب مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، اليوم الثلاثاء، باقرار التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم 12 لسنة 2018 والذي صوت عليه مجلس النواب الاثنين 22 /7 /2019.وقال المجلس في بيان تلقت/بدر نيوز/ نسخة منه، إن “إقرار القانون يعد خطوة متقدمة ومباركة من اجل انجاز المفوضية لمهامها […]

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