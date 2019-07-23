2019/07/23 | 11:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطة برس أعلن القضاء اليوم الثلاثاء أن محكمة جنايات صلاح الدين قضت حكمين ضد إرهابيين اثنين بالإعدام شنقا حتى الموت عن جريمة الانتماء لعصابات داعش الإرهابية والهجوم على القوات الامنية في المحافظة.وأوضح بيان لمجلس القضاء الأعلى تلقت “خطوة برس” نسخة منه أن “الهيئة الثانية لمحكمة جنايات صلاح الدين نظرت دعاوى لمدانين اثنين، اعترف

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإعدام لمدانين بالهجوم على القوات الأمنية في بيجي وتكريت عام 2014 وكالة خطوة برس.

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