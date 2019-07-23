صحيفة عربية شهيرة تحتجب للمرة الأولى منذ 68 عاماً

2019/07/23 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة:سومر نيوز

لم تصدر صحيفة القدس الفلسطينية المحلية صباح اليوم الثلاثاء للمرة الأولى منذ 68 عاما، بسبب إضراب موظفيه...

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