ديالى تقرر اعتبار اي بستان يأوي “داعشيا” مضافة للتنظيم

2019/07/23 | 12:00

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بغداد :سومر نيوز

قررت اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى، الثلاثاء، اعتبار أي بستان يأوي عنصرا او قياديا بتنظيم “ داعش...

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