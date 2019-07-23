2019/07/23 | 12:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد :سومر نيوز

أكدت الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية الرياضي، بأن اللاعب سعد ناطق لم يقل الحقيقة، بعد مغادرته اسوا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ادارة القوة الجوية تصدر بياناً شديد اللهجة بشأن تصريحات سعد ناطق) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ادارة القوة الجوية تصدر بياناً شديد اللهجة بشأن تصريحات سعد ناطق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).