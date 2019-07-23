الدولار يواصل الاستقرار في البورصة المحلية

2019/07/23 | 12:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت أسواق العملة الأجنبية في بغداد، اليوم الثلاثاء، استقراراً بسعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار.وبلغ سعر السوق في بورصة الكفاح ببغداد 1201 دينارا للدولار الواحد، أي 120 ألفاً و100 دينار للمائة دولار.أما أسعار بيع وشراء الدولار في شركات الصيرفة، فكانت: سعر البيع للدولار الواحد 1205 دنانير، أي 120 ألفاً و500 دينار للمائة دولار.[…]

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