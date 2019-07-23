تعهدات بتاهيل سدي مندلي وقزانية لزيادة قدرتهما في تخزين المياه

2019/07/23 | 12:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى

اكد النائب عن محافظة ديالى مضر الكروي، اليوم الثلاثاء، تعهد وزارة الموارد المائية بتاهيل سدين مهمين قرب الحدود مع ايران شرق ديالى.

وقال الكروي

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