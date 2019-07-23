تحذيرات أمنية من مخاطر استمرار الاحتجاجات الفلسطينية

2019/07/23 | 12:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّرت مصادر أمنية لبنانية من مخاطر استمرار الاحتجاجات الفلسطينية على إجراءات وزارة العمل اللبنانية. وأشارت المصادر إلى أن ما يجري في محيط عدد كبير من المخيمات

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