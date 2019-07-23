فيلم عالمي ببطولة ثلاثة ممثلين عراقيين

2019/07/23 | 12:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيلم أجنبي من إنتاج مشترك بين انكلترا وسويسرا وألمانيا (واع)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

شارك ثلاثة فنانين عراقيين في التمثيل بفيلم أجنبي تم تصويره في بريطانيا وسويسرا وألمانيا.

الممثلون هيثم عبد الرزاق وعواطف نعيم وعلي دعيم يمثلون دور البطولة في فيلم أجنبي من إنتاج مشترك بين انكلترا وسويسرا وألمانيا

قالت وكالة الأنباء العراقية الرسمية في تقرير تابعه "ألترا عراق"، إن "الفنان العراقي هيثم عبد الرزاق والفنانة عواطف نعيم والفنان علي دعيم يمثلون دور البطولة في فيلم أجنبي من إنتاج مشترك بين انكلترا وسويسرا وألمانيا، وقام بإخراجه الفنان العراقي السويسري الجنسية سمير جمال الدين وتم تصويره في هذه البلدان الثلاثة". فيما نقل التقرير عن بطله هيثم عبد الرزاق، قوله، إن "الفيلم يتناول محاور كثيرة عن التطرف والهجرة والتهميش والمعاناة العاطفية، وهو أول فيلم روائي له بعد مجموعة أفلام قصيرة أنتجها طلبته في كلية الفنون الجميلة". أوضح أنه "يمثل في الفيلم شخصية البطل "توفيق"، وهو سياسي مغترب تم إنقاذه من لحظة الإعدام فتورط أخوه وخطيبته وأعدموا، هذا الذنب مرافق لحياته اليومية، ثم يتورط في انكلترا ابن أخيه مع الإرهاب".

ويتوقع عرض الفيلم في قادم الأيام في ألمانيا وسويسرا وانكلترا والعراق.

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