2019/07/23 | 12:02

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إيران: نراقب السفن الأميركية في المنطقة ونسجل تحركاتها اليومية

أعلن قائد السلاح البحري في الجيش الإيراني حسين خانزادي، الثلاثاء،

أن بلاده تسعى إلى “تشكيل تحالف بحري” لضمان أمن الملاحة في المياه

الدولية في الخليج وبحر عمان، مؤكدا أن إيران تراقب كل السفن

الأميركية في المنطقة، وأنه لديها أرشيف صور وتسجيلات لتحركاتها

اليومية.وفي حوار مع نادي “المراسلين الشباب”، أكد خانزادي أن “هذا التحالف

سيتشكل حتما”، من دون أن يكشف عن أسماء الدول التي تشارك فيه، مضيفا

أن “التعاون الجماعي ضرورة للوصول إلى الأمن الجماعي”.ولفت إلى أن إيران “توفر أمن الملاحة في مياهها الإقليمية”، قائلا

إنها سعت إلى تأمين أمن المياه الدولية في المنطقة مع دولها، مشيرا

إلى إجراء مناورات بحرية مشتركة لأول مرة حتى نهاية العام، وقال إنها

“باكورة تشكيل التحالف”.واتهم خانزادي واشنطن وقوى أخرى بـ”دعم القرصنات البحرية، لتبرير

وجودها من خلال ذلك”، قائلا إن واشنطن ولندن “تزعزعان أمن البحار من

خلال تصرفاتهما”.وتعقيبا على احتجاز بريطانيا لناقلة النفط الإيرانية “غريس 1” في جبل

طارق في الرابع من الشهر الجاري، قال قائد بحرية الجيش الإيراني: “من

يعيش في بيت زجاجي لا يرمي الحجر على بيت الآخرين”، معتبرا توقيف

ناقلة النفط البريطانية في مضيق هرمز، الجمعة الماضية، “قانونيا وجاء

بعد انتهاكاتها لقوانين الملاحة الدولية”.وفي هذا الصدد، أضاف خانزادي أن الناقلة البريطانية كانت تسير في

اتجاه عكسي، ودخلت مضيق هرمز من اتجاه الخروج، بعد إطفاء أجهزة التتبع

لديها، موضحا أن “المنظمة العالمية للملاحة البحرية تؤكد على ضرورة

تشغيل هذه الأجهزة”.

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