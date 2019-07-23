2019/07/23 | 12:02

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المنافذ الحدودية: اتلاف 6 برادات محملة بالخضر مخالفة للروزنامة الزراعية بمنفذ الشيب

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الثلاثاء، إتلاف ستة برادات محملة

بالخضر مخالفة للروزنامة الزراعية في منفذ الشيب الحدودي.

وقالت الهيئة في بيان، إن "مفارزها، تمكنت من اتلاف ستة برادات

محملة بالخضر (الطماطم/الفلفل/العنب) مخالفة لضوابط الاستيراد وخارج

الروزنامة الزراعية في منفذ الشيب الحدودي في محافظة ميسان".

واضافت، انه "تم تشكيل لجنة اتلاف اصولية متكونة من عضوية مركز

الجمرك ومكتب الأمن الوطني ومركز شرطة الجمرك وشعبة التراخيص

واستخبارات المنفذ".

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