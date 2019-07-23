2019/07/23 | 12:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف النائب عن تحالف القوى هيبت الحلبوسي، الثلاثاء، عن وجود محاولات لالغاء قرار مجلس النواب الأخير بمنع استيراد اللحوم والدواجن، مشيرا إلى أن القرار اثار “انزعاج” دول عربية وأجنبية لم يسمها.وقال الحلبوسي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “قرار مجلس النواب الأخير بمنع استيراد الدواجن واللحوم من دول الجوار والدول الأخرى يبدو أنه لم يرق […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يكشف عن محاولات لالغاء قرار نيابي اثار “انزعاج” دول عربية وأجنبية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يكشف عن محاولات لالغاء قرار نيابي اثار “انزعاج” دول عربية وأجنبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).