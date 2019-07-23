الكعبي يدعو لاستضافة المعنيين بملف تعيينات التربية ويعد بمحاسبة المتسببين بتأخير إعلان الأسماء

2019/07/23 | 12:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي, كل من المعنيين في وزارة التربية، وممثل الحكومة، ومحافظ بغداد، ورئيس مجلس المحافظة، ورئيس لجنة التربية في مجلس المحافظة، دعاهم للحضور الى مجلس النواب لبيان أسباب تأخير اعلان اسماء المعينين لإشغال الدرجات الوظيفية في مدارس العاصمة، مشددا على ان هذا الاجراء سيشمل جميع المحافظات المتأخرة .

وقال الكعبي في بيان، إن مثل هذه السلوكيات التي يتعامل بها بعض المسؤولين مع الشارع العراقي، نجمت عنها فجوة بين المسؤول والمواطن الذي بدأ بفقدان ثقته بأصحاب القرار، معبرا عن أسفه لوجود مسؤولين يعملون بذات الأساليب المرفوضة، متوعدا بإبعاد كل شخص ومسؤول غير قادر على تنفيذ وعوده او القيام بالواجبات المكلف بها.

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