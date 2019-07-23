2019/07/23 | 12:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المثنى: يس عراق اعلنت مؤسسة الشهداء ،اليوم الثلاثاء، عن العثور على مقبرة جماعية تضم اطفالاً ونساء في صحراء السماوة بمحافظة المثنى.وذكر بيان لمؤسسة تلقت “يس عراق” نسخة منه، أنه “تم العثور على مقبرة جماعية للاخوة الكرد في منطقة الشيخية ببادية السماوة”، مبينا ان “المقبرة تضم ٧٠ من النساء والأطفال تم اعدمهم رميا بالرصاص”.واضاف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“بالصورة”.. العثور على مقبرة جماعية تضم اطفالاً ونساء في صحراء السماوة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“بالصورة”.. العثور على مقبرة جماعية تضم اطفالاً ونساء في صحراء السماوة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).