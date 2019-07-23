الطيران اليمني المسير يقصف قاعدة سعودية جنوب المملكة

2019/07/23 | 12:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن موقع "المسيرة نت" التابع لحركة "أنصار الله"، أن سلاح الجو المسير نفذ صباح اليوم، عملية واسعة استهدفت قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط في عسير جنوب السعودية.ونقل الموقع عن الناطق باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن "الطيران المسير نفذ بعدد من طائرات قاصف 2k عملية واسعة على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بعسير مستهدفا رادارات ومواقع عسكرية أخرى".

وقال العميد سريع إن الطائرات أصابت أهدافها بدقه عالية.

وأشار سريع إلى "أن هذا الاستهداف يأتي ردا على جرائم العدوان وحصاره وغاراته المتواصلة على الشعب اليمني العظيم والتي بلغت خلال 24 ساعة الماضية 23 غاره جوية".

وهذه العملية هي الرابعة منذ منتصف الشهر الحالي التي يستهدف فيها سلاح الجو المسير قاعدة الملك خالد الجوية جنوب السعودية.

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