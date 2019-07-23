“اجتماع طارئ” في فيينا الأحد لبحث الملف النووي الإيراني

2019/07/23 | 12:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، بأن “اجتماعاً طارئاً” سيعقد الأحد المقبل بمشاركة القوى الكبرى في محاولة لإنقاذ اتفاق إيران النووي.ولفتت الخارجية الإيرانية في بيان إلى أن الدول الموقعة على هذا الاتفاق باستثناء الولايات المتحدة التي انسحبت منه في مايو 2018، ستتمثل في هذا الاجتماع على مستوى وزراي أو على مستوى المدراء السياسيين.ويأتي …

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