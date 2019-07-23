2019/07/23 | 12:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 2-LGFlZ6wWI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عمار ساطع - اربيل تستكمل استعداداتها وجهودها لاحتضان بطولة غرب اسيا) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عمار ساطع - اربيل تستكمل استعداداتها وجهودها لاحتضان بطولة غرب اسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).