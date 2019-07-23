2019/07/23 | 12:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتحت المديرية العامة لتربية نينوى أربع مدارس ” ضمن المواصفات الهندسية المعتمدة لدى وزارة التربية .وقال مدير الابنية حكمت رسول المدارس توزعت بين ناحيتي حميدات والشورة وهي “مدرسة البوير و دامرجي في حميدات ، ومدرسة خربة ملك والشهيد أحمد عادل في قرية تل المهار في الشورة ” واضاف أن “هذا الانجاز يُضاف إلى ١١ مدرسة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تربية نينوى تفتتح أربع مدارس جنوب الموصل) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تربية نينوى تفتتح أربع مدارس جنوب الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).