2019/07/23 | 12:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتأهب بريطانيا لمواجهة ليلة هي الأكثر حرارة في تاريخها، الأمر الذي دفع السلطات إلى إصدار تحذيرات بشأن التعامل مع الأمر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بريطانيا تنتظر أحر ليلة في تاريخها) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بريطانيا تنتظر أحر ليلة في تاريخها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).