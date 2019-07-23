2019/07/23 | 12:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقامت مؤسسة ملتقى العلم والدين الثقافية في البصرة دورة ثقافية في النجف الأشرف.طرحت من خلال الدورة أهم البرامج التي تزيد وعي الإنسان وتقوي علاقته مع الله سبحانه وتعالى, هي الدورات الثقافية التي تقام بجوار المعصومين عليهم السلام.كان مجموع الطلبة الذين شاركوا في الدورة هو ٥٠ طالب من طلبة معهد النفط وبعض الجامعات الأخرى.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



مؤسسة ملتقى العلم والدين الثقافية تقيم دورة ثقافية في النجف الأشرف النعيم نيوز.

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