2019/07/23 | 12:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة/ المركز الخبري الوطنيN NC قال النائب عن تحالف الفتح فالح الخزعلي، اليوم الثلاثاء، إنه وجه سؤالين الى القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي ووزير المالية فؤاد حسين، بشأن اعداد البيشمركة والعدد الفعلي للموظفين في إقليم كردستان.وقال الخزعلي للمركز الخبري الوطني NNC، إن “اعداد الموظفين في اقليم كوردستان تمت معالجتها في موازنة 2019 […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الفتح يوجه سؤالا لعبد المهدي عن البيشمركة ويفاتح المالية بموظفي كردستان المركز الخبري الوطني.

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