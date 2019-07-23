2019/07/23 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى / خطوة برس اعلن الناطق الرسمي بأسم قيادة شرطة ديالى العميد غالب العطية، اليوم الثلاثاء، القاء القبض على عدد من المطلوبين وضبط شاحنة مخالفة للضوابط القانونية في المحافظة.وقال العطية في بيان تلقت “×طوة برس” نسخة منه، إن”المفارز من مكافحة اجرام بهرز وبني سعد ومندلي وابي صيدا وقسم شرطة العظيم ومفارز مكافحة الاتجار بالبشرـ

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 9 مطلوبين وضبط شاحنة مخالفة في ديالى وكالة خطوة برس.

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