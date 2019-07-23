المفوضية ترحب باقرار التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات

2019/07/23 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس رحب مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، اليوم الثلاثاء، باقرار التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم رقم 12 لسنة 2018 والذي صوت عليه مجلس النواب أمس.وقال المجلس في بيان له تلقت “خطوة برس” نسخة منه ان “اقرار القانون يعد خطوة متقدمة ومباركة من اجل انجاز المفوضية لمهامها استعدادا

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