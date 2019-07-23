مقتل أرهابي بانفجار عبوة ناسفة شمال شرق بعقوبة

2019/07/23 | 12:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل أرهابي بانفجار عبوة ناسفة أثناء محاولته زرعها ضمن حوض حمرين شمال شرق بعقوبة .وقال مصدر امني اليوم ان أرهابيا قتل بأنفجار عبوة ناسفة اثناء محاولته نصبها في تلال أمام ويس ضمن حوض حمرين شمال شرق بعقوبة .واضاف ان جثة الارهابي تمزقت جراء شدة الانفجار .

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