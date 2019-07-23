بالصور.. إعادة افتتاح اقدم متنزهات بغداد بعد إعادة تأهيله

2019/07/23 | 12:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..افتتح محافظ البنك المركزي علي العلاق ورئيس رابطة المصارف الخاصة وديع الحنظل وامينة بغداد ذكرى علوش، مساء امس الاثنين، متنزه ١٤ تموز في مدينة الكاظمية شمالي بغداد بعد إعادة تأهيله من قبل الدائرة الهندسية لرابطة المصارف الخاصة بالتعاون مع امانة بغداد، وبتمويل من صندوق المبادرات المجتمعية “تمكين” الذي تدعمه المصارف الخاصة وشركات الصرافة.ويعتبر […]

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