فتح مقبرة جماعية جماعية لضحايا كورد من النساء والاطفال

2019/07/23 | 12:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ بدأت صباح اليوم الثلاثاء في محافظة المثنى عملية فتح مقبرة جماعية لعشرات الاطفال والنساء الكورد من ضحايا النظام السابق.والمقبرة تضم 70 من النساء والأطفال، وتم اعدامهم رميا بالرصاص.وتتراوح عمار الأطفال بين سنة وسنتين.وشارك وفد من وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين في حكومة اقليم كوردستان في مراسم فتح المقبرة الجماعية وهي الأولى التي تفتح في السماوة.

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