في اول توضيح رسمي.. لماذا أدرجت الخزانة الامريكية العراقيين الأربعة على قائمة عقوباتها

2019/07/23 | 12:27

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بغداد اليوم- ترجمة

كشفت وزارة الخزانة الامريكية، سبب شمول عراقيين العراقيين الأربعة (أحمد الجبوري، ونوفل العاكوب، ووع...





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