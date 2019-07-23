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بالوثيقة.. كشف عدد مقاعد مجالس المحافظات في الانتخابات المحلية حسب احصائية 2019


بالوثيقة.. كشف عدد مقاعد مجالس المحافظات في الانتخابات المحلية حسب احصائية 2019
2019/07/23 | 12:29
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بالوثيقة..

كشف عدد مقاعد مجالس المحافظات في الانتخابات المحلية حسب احصائية 2019

العراقسياسة

بالوثيقة..

كشف عدد مقاعد مجالس المحافظات في الانتخابات المحلية حسب احصائية 2019

الثلاثاء 23 يوليو 2019 - 12:06

انتخابات

الوثيقة..

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