الإعدامُ لمدانينِ بالهجومِ على القواتِ الأمنيةِ في بيجي وتكريت عام 2014

2019/07/23 | 12:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى حصل عليه موقع "الغدير"، ان" الهيئة الثانية لمحكمة جنايات صلاح الدين نظرت دعاوى لمدانينِ اثنينِ، اعترف الاول بالاشتراك في الهجوم على القوات الامنية المتواجدة في مصفي بيجي كما اعترف أيضا بالهجوم على القوات الأمنية المتواجدة في جامعة تكريت".واضاف، ان" المدان الثاني اعترف بالعمل في ورشة تصليح عجلات عصابات داعش الارهابية كما شارك في الاستيلاء على العجلات الحكومية في القصور الرئاسية عام ٢٠١٤".واوضح، انه" كما قاما بحفر الخنادق في منطقة الديوم التابعة للمحافظة لمنع تقدم القوات الأمنية العراقية". واشار الى ان" الحكم بالإعدام شنقا حتى الموت بحق المدانين يأتي استنادا لأحكام المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".انتهى..م.م

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