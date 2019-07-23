زيدان: لم أوجه “إهانة” إلى بيل والنادي يريد رحيله

2019/07/23 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..اكد زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، إنه لم يوجه “إهانة” لغاريث بيل، وإن النادي هو من يريد بيع المهاجم الويلزي.ولم يشارك بيل في هزيمة ريال مدريد 3-1 أمام بايرن ميونخ في كأس الأبطال الدولية يوم السبت، وأشار زيدان إلى أن غياب اللاعب جاء […]

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