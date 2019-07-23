الإعدام لمدانين بالهجوم على القوات الأمنية في بيجي وتكريت

2019/07/23 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

قضت محكمة جنايات صلاح الدين حكمين ضد إرهابيين اثنين بالإعدام شنقا حتى الموت عن جريمة الانتماء لعصابات داعش الإرهابية والهجوم على القوات الامنية

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