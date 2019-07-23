الكمارك تعلن حجز نكهات غذائية وقطع غيار وألبسة جاهزة مخالفة في مطار بغداد

2019/07/23 | 12:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الثلاثاء، عن حجز نكهات غذائية وقطع غيار مختلفة وألبسة جاهزة كونها تحمل الصفة التجارية ولم يتم استحصال الموافقات

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