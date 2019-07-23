2019/07/23 | 12:33

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بالصورة..



فتح مقبرة جماعية تضم رفات أطفالا ونساء في بادية السماوة

علنت مؤسسة الشهداء، الثلاثاء، فتح مقبرة جماعية تضم رفات 70 شخصا

من الأطفال والنساء في بادية السماوة.

وقال معاون رئيس المؤسسة، إن "اليوم تم فتح مقبرة جماعية للكرد في

منطقة الشيخية ببادية السماوة".

وأضاف، أن "المقبرة تضم ٧٠ شخصا من النساء والأطفال تم اعدمهم رميا

بالرصاص"، مبينا أن "الأطفال أعمارهم تتراوح من سنة وسنتين والنساء

بحدود 40 سنة".

وأكد معاون رئيس مؤسسة الشهداء، أن "هناك مقبرتين بالقرب منها ستفتح

في حال استحصال الموافقات القانونية"

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