2019/07/23 | 12:33

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الادميرال فدوي : الحرس الثوري اصبح اكثر قوة من اي وقت مضى

اكد نائب القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامیة الادميرال " علي

فدوي" على ان الحرس الثوري اصبح اليوم اكثر قوة واقتدارا من اي وقت

مضى .

وقال الادميرال فدوي خلال مراسم تشييع الشهيد نقيبي بطهران : مضى

اربعون عاما على تشكيل الحرس الثوري وبفضل دماء الشهداء وتضحياتهم

بات الحرس اليوم اكثر قوة واقتدارا في الدفاع عن مبادئ الثورة

الاسلامية.واضاف: اذا اجتمع جميع مستكبري العالم في مواجهتنا وفي اي مجال كان

فأن مصيرهم سيكون الهزيمة لان قوتنا متصلة بالقدرة الالهية.وكان عضو الحرس الثوري "سيد محمد نقيبي" قد استشهد يوم الاحد في

مواجهات مع مجموعة ارهابية في محافظة سيستان وبلوجستان ( شرق).

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