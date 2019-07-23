الحشد الشعبي: تفكيك ست عبوات ناسفة شمالي بغداد

2019/07/23 | 12:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} فككت مفرزة من مكافحة المتفجرات في اللواء ١٤ بالحشد الشعبي، الثلاثاء، ست عبوات مزروعة حديثا لاعاقة تقدم القوات خلال عمليات تطهير مناطق شمالي بغداد ضمن ارادة النصر الثانية.

وذكر بيان للحشد تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "مفرزة مكافحة المتفجرات في اللواء ١٤ بالحشد الشعبي فككت، اليوم، ست عبوات مزروعة حديثا لاعاقة تقدم القوات خلال عمليات تطهير مناطق شمالي بغداد ضمن ارادة النصر الثانية".وفي سياق متصل اضاف البيان ان "طبابة اللواء كانت برفقة القوات المتقدمة في التفتيش تحسباً لاي امر طارئ".يذكر ان قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية باشرت، صباح اليوم الثلاثاء، باليوم الرابع لعمليات إرادة النصر الثانية شمالي بغداد.انتهى

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