2019/07/23 | 12:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت الشركة العامة للصناعات النحاسية إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، الثلاثاء، عن زيادة كميات إنتاج الاسلاك النحاسية إلى 150 طن.وقال مدير عام الشركة أكرم شاكر عبد الفتاح في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “الشركة ومن خلال مصانع الشهيد النحاسية التابعة لها تمكنت خلال الفترة الماضية وبجهود كوادرها العاملة من تشغيل خط إنتاج […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصناعة ترفع انتاجها من الأسلاك النحاسية إلى 150 طن) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصناعة ترفع انتاجها من الأسلاك النحاسية إلى 150 طن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).