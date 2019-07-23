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شاهد: هذا ما فعلته القوات العراقية في حزام بغداد


شاهد: هذا ما فعلته القوات العراقية في حزام بغداد
2019/07/23 | 12:33
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العالم - مراسلون

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